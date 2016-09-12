Общество
Источник: ТАСС
10:21, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Первый рейс в новый аэропорт Жуковский прилетит с задержкой

Первый рейс, который должен прибыть в новый международный аэропорт Жуковский из Минска, задерживается на час.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Москве открыт новый аэропорт Жуковский.

Аэропорт Жуковский, открытый в конце мая в Москве, ожидает приземления своего первого рейса. Как сообщает ТАСС в понедельник, 12 сентября, прибытие рейса из Белоруссии задерживается на час.

«Борт "Белавиа" должен был приземлиться в 9:15 мск, однако в связи с задержкой вылета из Минска прибытие самолета в Жуковский ожидается в 10:10–10:15 мск», – сообщил представитель аэропорта. Пока столица Белоруссии является единственным городом, куда можно улететь из нового аэропорта.

Несколько российских авиакомпаний – «Уральские авиалинии», «Ямал» и «Вим-авиа» – выразили желание начать полеты из Жуковского. Авиакомпании, уже получившие допуски межведомственной комиссии при Минтрансе РФ, и планируют выполнять полеты в Австрию, Германию, Болгарию, Венгрию, Китай, Чехию, Таджикистан, Киргизию и Казахстан.

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Красникова Диана

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