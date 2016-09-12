Передачу недр России иностранным компаниям могут облегчить

Правительство РФ намерено разрешить передачу недр федерального значения иностранным компаниям.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», российское правительство рассматривает вариант, при котором недра федерального значения смогут передавать компаниям с участием иностранных инвесторов. Соответствующее поручение дал Минприроды РФ вице-премьер Александр Хлопонин.

Сейчас для получения права использовать недры иностранцам приходится проходить длительную формальную процедуру. Хлопонин предлагает ее облегчить. По данным СМИ, облегченные правила будут выгодны и для российских бизнесменов, использующих оффшоры. Иностранные инвесторы смогут стать более независимыми от силовиков.

В свою очередь, глава Минприроды РФ Сергей Донской считает, что упрощение процедуры передачи недр иностранцам может ударить по безопасности государства. Однако, по мнению Донского, необходимо унифицировать требования к иностранным инвесторам, чтобы снять избыточные административные барьеры.

К недрам федерального значения относятся месторождения урана, кварцевого сырья, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, лития, а также месторождения нефти, золота и меди.