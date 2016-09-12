Общество
Источник: РИА Новости
15:01, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Никандров заявил о влиянии ФСБ на Лефортовский суд в его деле

Замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров пожаловался на давление со стороны ФСБ.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что причастность Дениса Никандрова к делу о взятках удалось установить по косвенным уликам.

Заместитель начальника главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров заявил в суде, что сотрудники ФСБ оказывали на него давление. Об этом пишет РИА «Новости» в понедельник, 12 сентября.

«На меня сотрудниками управления "М" ФСБ оказывается давление, они приходят ко мне, говорят, что все судьи Лефортовского суда подконтрольны им и они примут нужное им решение. Мне нет повода не верить им», – заявил Никандров. В то же время его адвокат сообщил, что ФСБ в письменном обращении к Лефортовскому суду вышла за рамки полномочий, попросив в закрытом режиме продлить срок ареста Никандрова. В связи с этим адвокат генерала СК заявил отвод всему составу Лефортовского суда.

Позднее стало известно, что Лефортовский суд закрыл для прессы рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста генерала Дениса Никандрова. Сторона защиты категорически возражала против проведения закрытого заседания.

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