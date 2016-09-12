Народ против. Какие петиции и почему набирают больше всего голосов россиян

Именно петиция в последнее время стала самым популярным способом борьбы за свои права

Sobesednik.ru выяснил самые популярные петиции в сегменте русского интернета.

Петиция «Расформировать сборную России по футболу – мы хотим гордиться, а не стыдиться» стала абсолютным рекордсменом по числу голосов – за нее почти миллион человек.

«Такой футбол нам не нужен!»

Sobesednik.ru нашел автора ставшей популярной инициативы. Им оказался 32-летний компьютерщик Артем Хасанов из Тюмени, который, кстати, никогда даже не был ни футбольным фанатом, ни просто активным болельщиком.

– Ключевые матчи смотрю, конечно. На следующее утро после позора наших футболистов на Евро-2016 я проснулся с отчетливым желанием что-то сделать – этот стыд, который у нас называют футболом, терпеть больше нельзя! Набрал в поисковике слова «составить петицию» и попал на один из сайтов, где каждый может поставить любой вопрос на электронное голосование. Написал, что наболело – может, нескладно, но от души. Разослал друзьям, потом об этом написали СМИ, пошли подписи. А уж когда наши два футболиста-гуляки закатили пир после проигрыша, пошел просто вал голосов! – рассказал Артем Sobesednik.ru.

«Такой футбол нам не нужен!», «Отобрать у этих тварей гонорары и отдать на лечение больных детей и ветеранов!», «Платить им только по факту результата» – сыпались комментарии.

Антифутбольную прокламацию подписывали с невиданной скоростью: каждые 10 секунд 100 новых голосов. Миллион протестующих уже невозможно было игнорировать.

– Копии петиции я отправил в электронные приемные Российского футбольного союза, Министерства спорта, администрации президента. Когда президентская администрация спустила петицию в Минспорт, функционеры засуетились: мне позвонили помощники Мутко и пригласили в Москву – обсудить проблему. Неожиданно, конечно, да еще и билеты стоят 14 тысяч рублей. А у меня жена, двое детей, деньги нелишние. Но раз замутил, думаю, надо ехать, отступать нельзя, – рассказал Артем Хасанов.

Хасанова поддержал подписант из Самары. Встреча в кабинете спортивного министра длилась почти час, и по ее результатам был даже подготовлен протокол.

– Оскандалившихся футболистов вывели из сборной, приняли троих новых игроков, матч с Турцией на днях сыграли хотя бы вничью, а у футболистов проснулась какая-то живость, огонек в глазах появился. Надеемся, это только начало, – сказал Артем Хасанов Sobesednik.ru.

«Я к вам пишу»

Интернет и жгучее желание – основное оружие составителей петиций. Именно петиция в последнее время стала самым популярным способом борьбы за свои права. И самым демократичным – заставить подписаться никого нельзя, голоса люди отдают добровольно. Так, всероссийской «жалобной книгой» стала созданная в США в 2007 году международная интернет-платформа Change.org.

В последние несколько лет россияне активно шлют свои послания народу и власти обо всем, что их волнует. Наибольшую популярность набирают политические прокламации, жалобы на несправедливость и просьбы о помощи.

Цензуры нет. За отставку премьер-министра Медведева и ключевых министров проголосовали уже почти 300 тысяч человек.

«Кабмин должен возглавлять компетентный, образованный, радеющий за страну человек. Сейчас же мы видим обратную картину, – пишет автор петиции москвич Александр Ли (стиль сохранен). – Не должен рекламное лицо компании Apple, спящий на открытии Олимпиады, человек, советующий учителям «как-то где-то подрабатывать, чтобы выжить», стоять во главе кабинета министров. Рыба гниет с головы, может, отсюда «эффективность» работы министерств?!»

Правда, на том же сайте уже появилась и обратная петиция – «Медведев должен остаться!» Но подписали ее пока только 157 человек. Возможно, в Белом доме подсуетились.

За Медведевым другие авторы петиций предлагают отправить той же дорогой детского омбудсмена Павла Астахова и министра спорта Виталия Мутко.

Помощь зала

Ивановский блоггер и зоозащитник Дмитрий Крайнов за свою жизнь подписал около 200 петиций и 7 составил сам. Одной можно точно гордиться – она собрала 150 тысяч голосов и помогла реальному человеку.

– Я случайно узнал о слепом парне из Астрахани Славе Глинкине, которого выселили из общежития на улицу за собаку-поводыря. Стал наводить справки: оказалось, мальчик в три года был избит матерью, из-за чего потерял зрение и попал в детский дом. Когда вырос, ему вместо квартиры дали комнату в общежитии, а потом выгнали и из нее. Я написал текст петиции, пошли подписи. Когда перевалило за 100 тысяч голосов, мы обратились к власти напрямую. Написали губернатору, президенту. Второй адрес – вообще обязательный. Мне кажется, местные власти начинают шевелиться только тогда, когда боятся, что президент в курсе. Иначе их с места не сдвинешь, – рассказал Дмитрий Sobesednik.ru.

Через 2 месяца герой петиции Слава Глинкин справил новоселье, за что благодарил каждого из 150 тысяч подписантов.

У интернет-борцов уже набрался немаленький список побед. 407 тысяч подписей помогли онкобольной 4-й стадии Светлане Лапиной отстоять ипотечную квартиру. 120 тысяч подписантов отменили закрытие поликлиники для бездомных в Москве. 242 тысячи неравнодушных добились остановки промышленного забоя тюленей.

Новомодные петиции работают по старому принципу: «Вместе мы – сила». Но этой силы, похоже, уже стали опасаться: самая массовая платформа для создания петиций Change.org под угрозой закрытия. Причина – платформа создана и базируется в США. В России также есть несколько платформ для онлайн-обращений, но они пока не так раскручены.

– Петиции сейчас стали настоящей силой. Но, честно, закрадываются опасения, что внимательность власти может резко пойти на спад сразу после выборов, – полагает Крайнов.

Петитчиков и сейчас не очень жалуют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как-то сказал, что в интернете слишком легко накрутить голоса, поэтому достоверность таких голосований под вопросом.

– Можно зарегистрировать 20 адресов и с них проголосовать 20 раз, но есть такая вещь, как ip-адрес, и он один на компьютере, поэтому система засчитает только один голос. Что бы там ни говорили, это реальные голоса реальных людей, – уверен Крайнов.

Самые резонансные петиции:

1. За роспуск сборной России по футболу – 950.925 голосов.

2. Заменить уничтожение санкционной еды раздачей ее бедным – 500.000 человек.

3. Восстановить справедливость и допустить сборную России к Паралимпиаде в Рио – 307.811 голосов.

4. За отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и социально-экономического блока правительства – 283.329 человек.

5. Отправить в отставку детского омбудсмена Павла Астахова – 159.299 голосов.

6. Отправить Виталия Мутко в отставку – 7971 человек.

Самые странные петиции последних лет:

1. Отменить праздник 8 марта как дискриминационный.

2. Ввести науку о покемонах как новую дисциплину для интересующихся.

3. Запретить продажу пива и водки одновременно в одни руки.

4. Выставить на продажу все памятники Ленину, чтобы заработать и закончить споры по поводу оценки личности вождя.

5. Надавив на совесть олигархов, убедить 200 богатейших россиян передать часть средств в казну.

За что подписываются в других странах:

• 4,3 млн человек подписали петицию германского подростка о разрешении скачивать данные из YouTube с помощью сторонних сервисов.

• Петиция «Привлеките к ответственности убийцу нашего 17-летнего сына Трейвона Мартина» – чернокожего подростка, застреленного патрульным во Флориде (США) – набрала 2,2 млн голосов.

• 1 млн человек проголосовали за отставку правительства Испании после коррупционного скандала в 2013 году.