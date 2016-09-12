Общество
07:48, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Мусульмане готовятся приносить жертвы в честь Курбан-байрама

Мусульмане во всем мире празднуют один из своих главных праздников – Курбан-Байрам.

Сегодня, 12 сентября, в мечетях по всему миру пройдут особо торжественные молитвы в честь празднования мусульманского праздника Курбан-Байрама (по-арабски Ид аль-Адха — «праздник жертвоприношения»). Во всех мусульманских странах, а также российских регионах Северного Кавказа, Татарстане, Башкирии и Крыму этот день официально считается выходным. С утра верующие совершают омовение и отправляются на праздничный намаз в мечети, а после проповеди наступает время жертвоприношения.

Мусульманский праздник Курбан-байрам приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа («месяц совершения хаджа»). Происхождение ритуала жертвоприношения связано непосредственно со смыслом праздника.

В Коране изложена библейская история о том, что однажды пророку Ибрахиму (Аврааму) явился ангел и сказал, что Аллах велит ему принести в жертву собственного первенца. Отец и сын смиренно приготовились исполнить волю Всевышнего, и когда Ибрахим уже занес нож над своим сыном, Аллах сделал так, что нож не смог резать. Убедившись в преданности Ибрахима, Аллах позволил заменить сына ягненком.

По мнению мусульман, эти события произошли в долине Мина – недалеко от места, где сейчас расположен священный для ислама город Мекка.

Согласно исламской традиции, в честь Курбан-байрама каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другой домашний скот. Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.

По последним данным, в этом году хадж совершают 16200 россиян.

читайте также:«Инцидент в Элисте — результат влияния радикального мусульманства, его отношения к другим традициям»
Психиатр об ударе борцом Будды: Беда – в радикальном мусульманстве
Психиатр рассказал Sobesednik.ru об экстремистской подоплеке осквернения храма в Элисте спортсменом из Дагестана »

Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Михаил Осокин: "Единая Россия" против боевых клоунов
00:01, 12 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — о «мордоделах», «белых клоунах» и прочих способах сделать «Единую Россию» хорошим выбором
»
Алексей Баталов: Дела плохи, но перед врачами притворяюсь
19:55, 11 Сентября 2016
Великий артист Алексей Баталов рассказал Sobesednik.ru о своем здоровье и близких
»
Ручная тяга к жизни. Как инвалид одолел "домашнюю тюрьму"
16:50, 11 Сентября 2016
Красноярский инвалид доказал: преодолеть можно любые сложности, чтобы не оказаться в четырех стенах, узнал Sobesednik.ru
»