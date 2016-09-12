Общество
Источник: ТАСС
17:23, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Мария Гайдар хочет выйти из гражданства РФ и уехать на Украину

Руководитель фонда «Социальный запрос» Мария Гайдар подала прощение о выходе из гражданства РФ.

Политический и общественный деятель Мария Гайдар подала прошение в Главное управление по вопросам миграции о выходе из российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 12 сентября, со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В Главное управление по вопросам миграции МВД России поступило обращение гражданки России М. Е. Гайдар, в котором она сообщает: "...о желании выхода из гражданства России в связи со вступлением в гражданство Украины и нежелании жить и работать в России...», – заявили в ведомстве.

Мария Гайдар в настоящее время является руководителем фонда «Социальный запрос». Главное управление по вопросам миграции МВД России рассмотрит ее обращение в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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