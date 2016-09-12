Общество
16:53, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Лобков назвал ложью сообщения о его ограблении в Москве

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков опроверг сообщения о нападении на него в центре столицы.

Телеведущий «Дождя» Павел Лобков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что на него напали в центре Москвы.

«Ерунда все. Все врут. Нападения не было», – заявил журналист «Ленте.ру».

О нападении на ведущего «Дождя» сообщило РИА «Новости» в понедельник, 12 сентября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, двое неизвестных напали на Лобкова ночью на 4-й Тверской-Ямской улице в Тверском районе ЦАО Москвы и украли у него телефон, кошелек с банковскими картами и имущество на сумму 50 тысяч рублей.

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Красникова Диана

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