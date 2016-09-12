Общество
Источник: Известия
10:50, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Кузнецова призвала жестко наказать педофилов из школы №57

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова призвала жестко наказать виновных в произошедшем в школе №57.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Павел Астахов предложил «преследовать вечно» педофилов из школы №57.

Новый детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала скандал в московской школе №57.

«Здесь нужны жесткие решения в рамках закона. Виновные должны быть наказаны. Надо создать условия, при которых такая ситуация не могла бы повториться», – приводит слова Кузнецовой издание «Известия».

Информация о том, что в столичной школе №57 учитель на протяжении 16 лет систематически развращал школьниц, появилась в социальных сетях. Как заявляли выпускники, руководство школы категорически пресекало любые жалобы на учителей и даже разработало для этого некий меморандум против «диффамации педагогов», за несоблюдение которого грозило отчисление.

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Красникова Диана

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