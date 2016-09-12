Общество
Источник: ТАСС
10:14, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Книги из РФ Киев готов запретить ради безопасности страны

Украина на правительственном уровне может ввести запрет на ввоз российских книг «антиукраинского» содержания.

Как передает ТАСС, Верховная рада Украины может до конца 2016 года принять законопроект о запрете на ввоз на Украину книг «антиукраинского» содержания из России. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что введение запрета на ввоз «антиукраинских» книг из РФ — элемент гуманитарной безопасности Украины.

По данным СМИ, ограничения на ввоз книг введут только для России. Кроме того, ввоз книг из РФ без «антиукраинского» содержания, в том числе научной и художественной литературы, будет продолжен.

Решать, в каких российских книгах есть «антиукраинские» высказывания, а в каких нет, будет специальный экспертный совет.

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