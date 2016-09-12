Книги из РФ Киев готов запретить ради безопасности страны

Украина на правительственном уровне может ввести запрет на ввоз российских книг «антиукраинского» содержания.

Как передает ТАСС, Верховная рада Украины может до конца 2016 года принять законопроект о запрете на ввоз на Украину книг «антиукраинского» содержания из России. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что введение запрета на ввоз «антиукраинских» книг из РФ — элемент гуманитарной безопасности Украины.

По данным СМИ, ограничения на ввоз книг введут только для России. Кроме того, ввоз книг из РФ без «антиукраинского» содержания, в том числе научной и художественной литературы, будет продолжен.

Решать, в каких российских книгах есть «антиукраинские» высказывания, а в каких нет, будет специальный экспертный совет.