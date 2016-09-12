Общество
Источник: РИА Новости
11:12, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Французский устричный питомник появится на озере в Крыму

Французская компания построит устричный питомник в Крыму
Французская компания построит устричный питомник в Крыму
Фото: Global Look Press / Наталья логинова

Французская компания намерена построить устричный питомник в Крыму под Евпаторией.

Франция намерена построить устричный питомник в Крыму, сообщает РИА «Новости» в понедельник, 12 сентября. По словам гендиректора и совладельца компании «Крымские морепродукты» Дионисия Севастьянова, участок под строительство питомника уже согласован. Он также отметил, что российская сторона выбрала французскую компанию, у которой есть опыт, технологии и оборудование. Кроме того, специалисты из Франции готовы приехать в Крым для начала строительства.

«На сегодня мы находимся в стадии подписания контракта», – сказал Севастьянов.

Новый питомник будет построен на озере Донузлав под Евпаторией на базе уже существующей фермы по выращиванию моллюсков. Как считает глава «Крымских морепродуктов», собственный питомник позволит отказаться от закупок личинок устриц во Франции и Испании.

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