Деньги
Источник: Коммерсантъ
11:19, 12 Сентября 2016 Версия для печати

ЦБ готов обсудить вопрос об изменении закона о кредитных историях

Сообщество банков направило в ЦБ предложение разрешить доступ к кредитной истории без согласия клиента в ряде случаев.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо банковского сообщества под эгидой ассоциации «Россия», было предложено изменить закон «О кредитных историях» так, чтобы банки могли запрашивать кредитные истории граждан без их согласия. Кроме этого, предлагается скорректировать закон так, чтобы однажды полученное согласие становилось бессрочным.

Сообщается, что в Центральном банке такую возможность готовы обсудить. Об этом, в частности, заявил заместитель председателя Банка России Михаил Сухов.

Однако несмотря на то, что получение согласия в последнее время превратилось в некоторого рода формальность, для подобного решения необходимы будут весомые аргументы, отмечает зампред ЦБ. По его мнению, нужно, чтобы данные о кредитной истории заемщика раскрывались в момент его обращения за кредитом.

«Надо уважать тех, кто не хочет получать предложения о кредите по инициативе банка, защитить их от агрессивного маркетинга и вмешательства в частную жизнь», – отметил Сухов.

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Сухорукова Анастасия

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