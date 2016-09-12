Общество
Источник: Итальянские СМИ
14:14, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Аматриче судится с Charlie Hebdo из-за карикатуры на землетрясения

Мэрия итальянского Аматриче подала иск в трибунал в провинции Лацио города Риети против французского журнала Charlie Hebdo.

Ранее Sobesednik.ru писал, что жертвами землетрясения, произошедшего 25 августа в Италии, стали почти 300 человек. Тогда особенно сильно пострадал именно итальянский город Аматриче.

Об иске сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на адвоката мэрии Марио Чикетти. Причиной иска стала карикатура, опубликованная в журнале.

Темой карикатуры стало недавнее землетрясение, произошедшее в Италии в прошлом месяце. На ней пострадавших людей назвали «макаронами под соусом», а развалины города с погибшими между слоями людьми символизировала лазанья.

Рисунок был опубликован через несколько дней после землетрясения и почти сразу вызвал множество критики и негодования в соцсетях и среди некоторых политиков. Скандально известное издание, не раз являвшееся предметом критики, в частности за оскорбление чувств верующих, обвиняется в «оскорблении достоинства в отягощавших обстоятельствах».

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