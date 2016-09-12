17 протоколов составили на "свадебных стрелков" в Москве

В отношении правонарушителей, стрелявших из свадебного кортежа в Москве, возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что стрелявших из Porsche на свадьбе подозревают в хулиганстве.

Правоохранительные органы составили 17 административных протоколов в отношении правонарушителей, стрелявших из свадебного кортежа в Москве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, по факту стрельбы, устроенной участниками свадебного кортежа, возбуждено уголовное дело.

По данным источника, всего по делу о «свадебных стрелках» были задержаны восемь человек, у которых полицейские изъяли травматический пистолет и патроны к нему. Все материалы дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Подобный случай со стрельбой из свадебного кортежа произошел в Москве в 2012 году. Тогда 18-летний молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из травматики, за что был приговорен судом к двум годам условного заключения с трехлетним испытательным сроком.