Общество
12:39, 12 Сентября 2016 Версия для печати

11 человек пострадали при мощном взрыве у здания ПСР в Турции

Во время взрыва в турецком городе Ван неподалеку от здания местного отделения правящей Партии пострадали 11 человек.

В турецком городе Ван прогремел сильный взрыв, во время которого пострадали 11 человек. Как сообщает телеканал агентство DHA, заминированный автомобиль взорвался неподалеку от местного отделения правящей Партии справедливости и развития (ПСР). По данным источника, ударная волна выбила стекла в близлежащих домах.

Депутат ПСР Ван Бурхан Каятюрк заявил телеканалу CNN Turk, что в результате взрыва никто не пострадал и назвал это нападением на правящую партию.

В провинции Ван действует Рабочая партия Курдистана (РПК), которая официально запрещена в Турции. Членов РПК обвиняют в организации ряда крупных терактов в Турции.

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