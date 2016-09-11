Общество
Источник: Сайт Минобороны РФ
13:26, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Зрелищную работу "Арматы" записали на видео ко Дню танкистов

Российских танкистов поздравили с профессиональным праздником зрелищным видео о новейшем танке «Армата».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в России начались испытания уникальных танков «Армата», которые обладают возможностью быть невидимыми для противников.

На сайте Министерства обороны России разместили видеоролик, приуроченный ко Дню танкиста в России. В видеоролике показаны зрелищные и редкие кадры из новейшей истории танковых войск, в том числе боевые возможности нового танка Т-14 «Армата».

В видеозапись вошли редкие кадры, на которых «Армата» преодолевает препятствия «лужа», «гребенка» и «косогор» на танкодроме. Кроме того, показываются фрагменты фигурного вождения танком, стрельбы из пушек в статичном и динамичном состояниях.

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