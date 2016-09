Во что играют наши дети, в чьи игры и игрушки?

Фото: Global Look Press

Репортаж с фабрики игрушек и рассказ о победах и проблемах этой отрасли в России — в материале Sobesednik.ru.

Есть ли в России бренды, сопоставимые с героями Диснея и миром Барби, маленькими пони и конструкторами «Лего»?

Из руин

В России более 650 предприятий, которые заняты производством игрушек. Разных — мягких, резиновых, пластмассовых, кукол, настольных игр, конструкторов и так далее. И появляются все новые и новые. Но ведущих предприятий немного — чуть больше 20. А если посмотреть на «расстановку сил», картина вырисовывается следующая. 19% продаваемых у нас игрушек производится на территории России, 23% сделаны в странах Европы и США, остальное — в Китае, Юго-Восточной Азии, Таиланде...

На прилавках нашей страны каждый год можно отыскать более 110 тысяч наименований самых разных игрушек.

На первый взгляд, российский кукольный мир выглядит вполне благополучным. На самом деле он лишь выздоравливает, пережив полное разрушение в начале 1990-х и потратив десятилетия на то, чтобы возродиться из руин.

— Раньше в стране было 13 государственных дизайн-центров, в которых специалисты разрабатывали не только то, как игрушка должна выглядеть, чтобы ребенку было с ней комфортно, но учитывали и психологию детей каждого возраста, и особенности возрастных возможностей ребенка. К примеру, это же целая наука — выявить такую простую вещь: какого размера должен быть кубик, чтобы он подходил для руки трехлетнего ребенка, — объясняет тайны игрушек президент Национальной ассоциации игрушечников России (НАИР) Антонина Цицулина. — Но теперь нет ни одного из подобных центров. А в 2006 году был закрыт единственный в стране НИИ игры и игрушек в Сергиевом Посаде. Первая в истории новой России госпомощь предприятиям отрасли была оказана со стороны государства лишь в 2015 году. И вот сейчас, в III квартале этого года, будет утвержден план по импортозамещению в сфере игрушек. Поддержку получат предприятия, нацеленные на производство конкурентоспособной продукции на мировом уровне. Потихоньку начинаем возрождать и профессию дизайнера игрушек, разработали профессиональный стандарт, работаем над образовательной программой, снова привлекаем психологов и педагогов к их созданию... В 2017 году надеемся создать научно-исследовательский институт «Инфраструктура детства», который в том числе займется разработкой игрушек.

В мечтах у российских игрушечников — запустить программу среди дизайнеров по аналогии с программой коллег из Бразилии (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos). Там все студенты, обучающиеся по специальности художественно-промышленного дизайна, в дипломной работе обязаны предложить разработку игрушки или игры. И вот 1,5 тысячи студентов ежегодно предлагают свои идеи. Полсотни лучших проектов запускают в серийное производство. И это уже дало плоды. По мнению экспертов, бразильские игрушки сейчас претендуют на серьезное место в мировой иерархии детских игр.

Игрушечные тайны

Тайны игрушек многообразны. Самая большая: почему ребенок хочет играть в одно и равнодушен к другому.

Вот кто бы, скажем, мог подумать, что всплеск интереса к конструкторам и всевозможным лабораториям и мастерским особенно проявился именно в тот момент, когда в России стало много детей 10–12 лет. В прошлом году подростков такого возраста, занимающихся в кружках робототехники, было в четыре раза меньше. А в нынешнем — производители уже едва справляются с растущим спросом...

С другой стороны, кризис — плохое время для тех, кто создает игрушки. И хотя, по данным экспертов, родители на детях экономят в последнюю очередь, трудные времена не располагают к тому, чтобы производители игрушек сильно расширяли свои возможности.

— На 47% поднялись цены на полимеры, в два раза выросла стоимость кредитов, — перечисляет проблемы Антонина Цицулина. — Сейчас кредиты вообще недоступны для промышленности.

Но есть и еще одна «самая-самая» тайна — почему дети так увлечены импортными героями сказок и столь индифферентно воспринимают российские куклы.

Найти лицо своих героев

— Это ведь не просто куклы, — объясняет Антонина Викторовна, — это целый мир. Бренд, который становится наиболее популярным, не просто выпускает ту или иную куклу, он проживает с ребенком радости и горести, разделяет его увлечения. У самых известных героев есть свои сайты, праздники, тематические мероприятия, пул продукции — от игрушек до одежды, свои виртуальные и настоящие миры... Все это оживает в следующих сериях... Анимационный мир входит в детскую реальность, и это главное. Если мы хотим, чтобы наши дети стремились играть в наши куклы, мы должны создавать нечто аналогичное. Только лучше.

Российских героев, готовых покорять мир, пока еще капля в море. Но они есть, и в этом, пожалуй, главная победа отрасли. Это и невероятно популярный в Японии Чебурашка, и Смешарики (первопроходцы российского бренда анимации), и Белка со Стрелкой, и Фиксики, и Снежная королева, и Барбоскины...

Но самый сильный анимационный бренд, пожалуй, «Маша и Медведь». Капризная девочка со своим медведем уже начала свой поход по миру и имеет там громадный успех. Дети многих стран полюбили Машу. А в Италии они сейчас популярнее, чем герои Диснея.

И несмотря на этот успех, конкурентых, сильных брендов, способных занять достойное место в мире, в России не хватает. Их должно быть гораздо больше. Над этим и работают игрушечники.

И нередко производства, казалось бы, немудреных игр, скрывают важные экономические секреты...

«Китайцы хотели разведать наши секреты»

Небольшое здание в Подольске с логотипом — следом забавной ступни на стене. Трудно представить, что именно здесь и находится один ведущих в России производителей пазлов и детских развивающих игр. И что именно здесь делают порядка 70% всех пазлов, которые продаются в России.

Почти 20 лет — таков путь от маленького цеха до полноценного производства со станками собственной разработки и становящимся все более и более разнообразным ассортиментом.

— У нас есть станки, аналогам которых нет в мире, — с гордостью говорит начальник производства Сергей Мальцев. — Мы можем выпускать пазлы даже на 6000 элементов.

Основу картинок для пазлов выбирают так. Либо это популярные российские и советские мультики, либо известные зарубежные («Степ Пазл» — лицензиат компании Disney, Marvel, Lukas Film, «Союзмультфильм», Me to you, «Маша и медведь», «Барбоскины», Hasbro, Winx, «Киевнаучфильм», Dreamworks): за капризами детской моды тут следят с особой тщательностью.

Не забывают и взрослых — есть варианты копий известных живописных полотен, туристические сюжеты... Оказывается, пазлы не только помогают развиваться детям, но и позволяют пожилым людям отодвинуть (а то и вовсе избежать) опасности склероза и других болезней, связанных с расстройством функции мозга.

Но компания давно уже делает не только пазлы: тут и сложные 3D-игры (есть уникальные, аналогов которым нет в мире), и простенькие книжки-пазлы для самых маленьких, и кубики, и настольные игры. Так, серию «Юный химик» разработал молодой ученый-химик. А еще есть и юные астрономы, парикмахеры, географы...

— Вы тут не слишком фотографируйте оборудование, — предупредил Мальцев. — Это наше ноу-хау. Вот недавно был один случай. Пришел один китаец, договорился, что будет брать у нас остатки картона на макулатуру. А потом начал по цехам ходить и все фотографировать. Оказывается, его специально послали, чтобы понять, какие технические новинки у нас есть.

В сухом остатке

— Кукольный мир — это маленький срез нашего общества, всей планеты, — убеждена Антонина Цицулина. — И на этой планете должно быть все: и российское, и общемировое культурное наследие. Поэтому никто не ставит задачи предложить нашим детям исключительно российские игрушки. Это бы означало обделить их, обеднить их мир. Другое дело — создать таких игрушечных героев, которым дети захотят подражать. Это — задача высшего порядка. И мы будем стараться ее решить.

Вы это знали?

В России всего два госпредприятия, которые выпускают игрушки (остальные — частные). Это два оборонных завода — в Тамбове (неваляшки) и в Чебоксарах (мячики). Традиция, оставшаяся с излета советских времен: именно тогда стало популярным вводить на предприятия конверсию, и оборонка была обязана 30% своей продукции выпускать сугубо мирного назначения.

Самой древней на земле считается кукла из кости мамонта, найденная в Чехии. Её возраст примерно 30–35 тыс. лет, её руки и ноги присоединены к туловищу так, что могут двигаться.

Первые куклы выступали в качестве целителей, обрядовых предметов (до сих пор многие африканские племена используют кукол именно таким образом). Так, древние египтяне (около 4 тыс. лет назад) клали кукол в гробницы, чтобы умершим было не одиноко. Это были деревянные куколки без рук и ног (чтобы они не смогли покинуть гробницу), с деревянными бусами и нитяными париками.

Древние славяне дарили куклу невесте, чтобы она защищала семейный очаг новобрачных. Кроме того, подарить невесте куклу означало пожелать ей детей. Этот обычай жив до сих пор, хотя его смысл вспоминают редко.

Уже в Древнем Египте были куклы, которыми играми дети. У богатых детей были куклы, сделанные лучшими придворными мастерами, с вылепленными из воска лицами, с подвижными ручками и ножками, с настоящими волосами. Девочки же бедных родителей играли деревянными чурбанчиками со слегка обозначенными лицами.

Франция прославилась своими механическими куклами-автоматами, впервые появившимися в конце XVII века.

* * *

Мировой рынок игрушек почти на 80% растет за счет героев кино. В России большая доля контента приходится на телевидение и интернет. Вклад киноперсонажей в рост рынка в 2015 году составил почти 40%.

Добавленная стоимость игрушки, связанной с киноперсонажем, на 23% выше средней. 43% игрушек, которые продаются на российском рынке, имеют контент, и доля таких игрушек растет.