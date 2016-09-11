"В одном строю с Путиным". Репортаж с посвящения в студенты в Москве

Sobesednik.ru побывал на посвящении в студенты на Поклонной горе и оценил «патриотику» и поддержку президента РФ.

Суббота, День города; Москва, Поклонная гора. Мимо трибуны колоннами проходят юноши и девушки с транспарантами в руках, на трибуне же — немолодые мужчины и женщины в костюмах, они приветствуют молодежь. На фоне черных костюмов выделяется серый китель в поблескивающих на солнце медалях. Это не демонстрация в Советском Союзе — это парад студенчества в Российской Федерации.

Смотрите фотогалерею Парад студенчества в Москве

Возле рамок металлоискателя, в ста шагах от припаркованных автозаков и прочих полицейских автомобилей стоит группа студентов. Обнявшись, распевают кричалку, а затем один из них воодушевленно предлагает: «Ну что, пить?» Молодые люди организованно двигаются к метро, а в это время их товарищи организованно маршируют по Поклонной горе.

По правде, марш составляет лишь малую часть программы: в основном студенты стоят или сидят на каменных плитах, прошагав свое и ожидая, пока дошагают остальные. Колонны лавируют в импровизированных коридорах из веревок, которые держат волонтеры, и встают в хвост друг другу. Можно легко отследить, где начинается и где заканчивается каждая из колонн: каски сменяются халатами, халаты — синими футболками, синие футболки — красными кепками, почти у всех поверх обычной одежды надето еще что-то с символикой вуза. Кураторы-старшекурсники, некоторые с мегафонами или рациями, покрикивают на пытающихся улизнуть младших товарищей. По всему периметру площади — на бордюрчике, на лавочках — курящие или просто отдыхающие молодые люди, уставшие от многочасового ожидания.

— В принципе, задумка мероприятия неплохая, но организация очень страдает. Очень долго строились, очень долго ждали, — говорит студентка-первокурсница.

Куратор от Московского технологического университета недоволен:

— План-сетка как всегда сдвинута. Но это было ожидаемо, так и думал, что так будет. И за порядком особенно не следят, вот я уже пятый раз на параде — раньше за такое... (делает жест, имитирующий половой акт)

Те, кому не удалось сесть на лавочку, импровизируют — подстилают разданные всем пришедшим программки мероприятия: с одной стороны буклета информация, с другой — российский троколор; в разложенном состоянии — сидушка, в сложенном — колотушка, издающая громкие хлопки.

Фото: Валерий Ганненко / Sobesednik.ru

Женщина-ведущий голосом советского диктора объявляет:

— Вот проходит колонна студентов МПГУ — будущие учителя, стоящие с президентом в одном строю в Бессмертном полку! А вот студенты РГСУ, где есть факультет православной журналистики — защита наших ценностей…

Конечно, не каждая колонна вызывала у ведущей такие мысли — некоторые были просто «опорой России», «надеждой страны» и так далее. Стоявшие на сцене представители вузов — ректоры, проректоры — по одному выходили к микрофону и говорили о своем учебном заведении или просто кричали что-то своим студентам. А потом колонны кончились.

— Совсем скоро мы перейдем к главному событию сегодняшнего дня — произнесению первокурсниками клятвы студента, — неслось с трибуны. — А пока на связи с нами города, где также проходит парад студентов. Волгоград, вы слышите нас? Волгоград? Волгоград, мы вас прекрасно видим, вы нас слышите?

Студентки в первом ряду рассеянно хихикали, отпускали шуточки и оживились, только когда на экранах возник их родной Белгород - достали телефоны и начали снимать трансляцию на память. Города сменяли друг друга, качество трансляции все ухудшалось, а количество студентов на экране все уменьшалось. Ведущий из Ставрополя поспешил сообщить, что «в Ставрополе поддерживают президента РФ», ведущий из Майкопа добавил про кавказские традиции, ведущий из Нижнего Новгорода напомнил, что в их городе Минин и Пожарский собирали ополчение.

— Очень нудное, затянутое мероприятие, — говорит студент МГМУ. — Мне вот лично совершенно неинтересно, что там в какой-то, допустим, Сызрани происходит. Приехал, потому что, откровенно говоря, было нечего делать. Но в следующий раз не приеду.

Фото: Валерий Ганненко / Sobesednik.ru

Пока на экранах мелькали города, студенты в колоннах скучали, курили, переговаривались, изредка то тут, то там (в основном когда камера выхватывала из толпы их лица) раздавались приветственные крики. Наконец отобранные студенты произнесли со сцены клятву российского судента («Использовать полученные профессиональные навыки и опыт для укрепления могущества и процветания России» и так далее), а главные официальные лица мероприятия, среди которых был и заместитель председателя Российского союза ветеранов Баграт Князчян (это его мундир выделялся на фоне деловых костюмов), произнесли краткие речи.

Затем со сцены зазвучал гимн, и это послужило сигналом к отступлению. Сорвавшиеся с мест молодые люди под звуки гимна двинулись обратно к рамкам.

Куратор от Московского технологического университета остался доволен мероприятием:

— Сегодня все очень понравилось. Я уже третий раз на парад приезжаю. Помню первый раз — тогда все казалось очень странным. Но сейчас проникся вот этим духом коллективным, сорвал голос, заболел, но впечатления остались очень приятные. Именно здесь чувствуешь «патриотику», любовь к своему вузу. Я вообще патриот по жизни: вот здесь флажки на землю роняли — я их поднимал.

Несмотря на усилия молодого человека, там, где только что стояли колонны студентов, остались разорванные в клочья брошюры с триколором. Некоторые подпевали гимну, но движения на выход не прекращали. Кураторы собирали знамена и транспаранты. Веревки, служившие коридором, оказались брошенными на землю - идущие спотыкались о них, но движения не прекращали. Гимн доиграл. Начался концерт.