Общество
Источник: ГУ МВД по Республике Дагестан
17:49, 11 Сентября 2016 Версия для печати

В Дагестане наградят полицейского, расстрелянного боевиками

Сотрудника полиции Дагестана, убитого боевиками, посмертно наградят за мужество.

Как сообщили в управлении МВД по республике, сотрудника полиции Дагестана Магомеда Нурбагандова, расстрелянного боевиками в лесу возле села Сергокала Сергокалинского района Дагестана, представят к награде посмертно.

О том, как погиб Нурбагандов и что происходило в последние минуты его жизни, коллеги полицейского узнали, просмотрев записи с камеры его мобильного телефона, который был обнаружен у одного из ликвидированных в ходе спецоперации боевиков.

Сослуживцы погибшего рассказали, что на видео, снятом на его телефон, слышно, как боевики пытаются заставить полицейского уговорить коллег уволиться из полиции.

«В записи четко видно и слышно, как вооруженный бандит под дулом пистолета пытается заставить полицейского говорить на камеру, чтобы его друзья и братья ушли из правоохранительных органов. На это молодой полицейский обратился к своим сослуживцам: "Работайте, братья". После этих слов раздался выстрел», – рассказали в управлении МВД по Республике Дагестан.

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