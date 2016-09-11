Ручная тяга к жизни. Как инвалид одолел "домашнюю тюрьму"

Красноярский инвалид доказал: преодолеть можно любые сложности, чтобы не оказаться в четырех стенах, узнал Sobesednik.ru.

Житель Красноярска Александр Ткачев, уже 20 лет прикованный к инвалидному креслу, установил в доме, где живет, персональный лифт. Теперь он попадает в собственную квартиру за пару минут и без посторонней помощи.

Пуля в позвоночнике

Александру Ткачеву 57 лет, и почти половину жизни он в инвалидном кресле. Возможность ходить Александр потерял в бандитские 90-е, когда еще был хозяином бизнеса по переработке мяса.

– Я ехал в машине с партнерами, – рассказывает Ткачев. – В меня выпустили пять пуль. Одна вошла в позвоночник.

Ткачев не хочет вспоминать ту историю: его тогда спасли с трудом. Он пережил несколько тяжелых операций и заражение крови.

– Первое время со мной были сестра, теща и супруга, – рассказывает Александр. – Мы с женой уже не жили вместе, но она и ее мать меня поддержали. Первые несколько недель женщины ночевали у меня в палате. Я вообще ничего не мог сам – рука тоже была прострелена.

Рука зажила, но пуля, застрявшая в позвоночнике, повредила спинной мозг, и 37-летний мужчина стал инвалидом.

– Врачи до последнего давали надежду, что я встану на ноги, – вспоминает Александр. – В такой ситуации очень важно, чтобы человек не сложил руки, не отчаялся и не покончил с собой. Я понял, что не встану, когда доктор на мою жалобу, что на костылях в 37 лет теперь буду передвигаться, ответил: «На костылях ты ходить не будешь».

Тогда в голове у Ткачева была только одна мысль: как жить дальше, и вообще, нужна ли ему такая жизнь. К мысли, что даже в инвалидной коляске можно быть самостоятельным, он пришел тут же, на больничной койке.

– У меня был сосед по палате – парень неходячий, – рассказывает он. – Когда мне принесли старую инвалидную коляску, он сказал: «Давай я тебе помогу, подкручу ее». Не сходя с койки, он взял коляску в руки и сделал все, что было нужно. Он мне показал, что я тоже могу себе помочь.

Восемь ступеней за два часа

Из больницы Александр вышел спустя полтора года. Его бизнес работал, но уже не приносил прежних доходов. На заработанное Ткачев снимал квартиру, покупал еду и ле­карства.

– Семь лет я практически никуда не выходил, – говорит он. – Мне было стыдно, что я такой.

Да и выйти самому на улицу было невозможно, хотя Ткачев выбирал съемные квартиры на первых этажах. Проблемы начинались еще в квартире. Коляска не проходила в дверь ванной, поэтому Ткачев мылся на кухне под краном и старался выбираться в баню. Это было трудно, но нужно. Потребность выходить из дома, чтобы общаться, появилась неожиданно. Ткачев решил купить телевизор. Мобильного телефона у него не было и, чтобы позвонить другу и попросить помощи, пришлось добираться до городского телефона в магазине по соседству. Александру впервые было все равно, как на него смотрят и что о нем думают.

Примерно тогда же он продал бизнес, который без его контроля стал умирать, а на вырученные деньги купил однокомнатную квартиру в хрущевке и автомобиль с полным приводом.

На своем лифте Ткачев может поднять себя и еще двух человек Фото: Сергей Филинин

– Если выбирать между покупкой еды и бензина, то я однозначно выбираю бензин, – говорит он. – Автомобиль – это моя свобода. Сел и поехал.

Но вот как в реальности все происходило. Чтобы преодолеть 20 метров от двери квартиры на первом этаже до машины во дворе, Александру нужно было спуститься по лестнице в подъезде. Путь в восемь ступеней порой занимал у него два часа.

– Сам я спуститься на коляске там не могу, – объясняет Ткачев. – Надо звать на помощь соседей, но днем никого нет – все на работе. Бывает, торчишь в подъезде часами, чтобы попасть на улицу – добраться до машины.

Однажды Александр вот так ждал в подъезде, чтобы кто-то подсобил. Со второго этажа, держась за перила, спускалась 90-летняя соседка тетя Лена. Старушка сказала, что поможет Александру спуститься.

– Я думал, она шутит или издевается, – рассказывает Ткачев. – Отвечаю: мол, вы сами не упадите, аккуратнее. А она вышла на улицу и позвала парней, которые меня вынесли. Не обязательно делать что-то самому, можно организовать других.

Окно в мир

Вот тогда Александр задумал сделать у себя в доме индивидуальный лифт. Сначала он представлял его себе как пандус, который будет соединять окно квартиры с улицей. Дело в том, что делать обычный пандус в подъезде Ткачева, по его словам, не имеет смысла. Он получится слишком крутым и узким – пользоваться таким Александр не смог бы.

Но от идеи до воплощения прошли годы. Ткачеву нужны были люди, которые помогли бы ему сделать воображаемый лифт реальностью, но таких не было. В феврале 2016 года Александр разговорился со знакомым о своей мечте, и тот вдруг вспомнил про Андрея Китаева, заместителя директора центра автомотоспорта при Сибирском федеральном университете.

Китаев, когда к нему обратились с предложением сконструировать личный лифт для колясочника, был только за. Он приехал к Ткачеву с тремя студентами транспортного факультета – Павлом Крышаловичем, Сергеем Сивковым и Русланом Дрыковым. Парни загорелись помочь: одно дело – что-то проектировать, другое – делать это для конкретного человека.

– Общее представление о том, каким будет лифт, появилось сразу, – говорит Андрей Китаев. – Александр Егорович предупредил, что в доме часто отключают электричество, поэтому подъемник на электроприводе сразу отмели. Решили делать лифт, который работает на ручной тяге. Это просто и надежно.

На разработку изобретателям понадобился месяц, а на то, чтобы воплотить ее в жизнь, всего две недели. Лифт состоит из металлического куба, горизонтальной площадки и железной лебедки. Александр тянет цепь, и подъемник двигается. За счет редуктора ему не приходится напрягаться: поднимая себя, он делает усилие всего в 10 кг. Когда лифт поднимается, Александр входит в дверь, которая недавно была окном. Его до нужных размеров увеличили простой болгаркой.

«Теперь выхожу, когда хочу»

Лифтом Ткачев пользуется с мая. Сам подъемник обошелся ему в 22 тысячи рублей – такова себестоимость деталей, за работу студенты и научный руководитель не взяли с него ни копейки. Еще 120 тысяч рублей Александр потратил на то, чтобы утеплить лифт – все-таки Сибирь, зимой за -40. Попасть в него можно, всего лишь открыв дверь, которую Александр на всякий случай запирает на ключ.

– Теперь я на улице бываю не по острой необходимости, а каждый раз, когда хочу вый­ти, – говорит он. – То есть по несколько раз в день. У нас тут жарко было, так я постоянно выходил – то с котом погулять, то с соседями пообщаться.

Свой лифт Ткачев узаконил. Для этого ему понадобилось разрешение на демонтаж и переоборудование окна от трех инстанций: СЭС, пожарных и строительной организации «Гражданпроект». С ними проблем не было, бумажки обошлись в 7 тысяч рублей. Сложнее всего оказалось заручиться согласием жильцов. Поначалу многие были против: одни думали, что деньги на лифт пойдут из общего котла, другие опасались, что дом рухнет. Александру помогли общественники. Они убедили жильцов, что ничего плохого не случится, и собрали необходимые подписи.

Как ни странно, местные чиновники не только не помешали Ткачеву с установкой персонального лифта, они даже задумались о том, чтобы дать возможность другим людям, которые не могут ходить, выбираться из дома таким же образом. То есть сделать производство таких лифтов серийным: цена вопроса даже меньше, чем у привычного пандуса, а пользоваться удобнее.

Посмотреть на ткачевский лифт приезжали и заместитель главы города, и сотрудники управления социальной защиты. Есть, правда, сомнения, что подъемник такой конструкции можно использовать для этажей выше первого, но и Ткачев, и Китаев со студентами уверены: нет ничего невозможного. Было бы желание!