Покушавшегося на Рейгана в 1981-м выпустили из психбольницы

Пытавшийся убить Рональда Рейгана американец вышел из психиатрической клиники спустя 35 лет лечения.

Как сообщили зарубежные СМИ, в Америке из психиатрической клиники выпустили Джона Хинкли — младшего, который в 1981 году устроил покушение на экс-президента США Рональда Рейгана. Хинкли-младший провел в больнице 35 лет, а сейчас ему разрешили переехать к матери в город Уильямсберг в штате Вирджиния.

По данным СМИ, американские врачи решили, что пытавшийся убить Рейгана американец больше не опасен для окружающих, но ему придется соблюдать множество правил, в том числе посещать терапевта раз в неделю. Хинкли-младшему также нельзя вести аккаунты в соцсетях и общаться с прессой.

Хинкли-младший устроил покушение на Рейгана 30 марта 1981 года. Он открыл стрельбу в Вашингтоне, ранив экс-президента и его сопровождающих.