Общество
Источник: Зарубежные СМИ
07:34, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Медсестра с фото "Поцелуй" Эйзенштадта скончалась в Америке

Поцелуй на Таймс-сквер
Медсестра из США, ставшая символом окончания Второй мировой войны после фото «Поцелуй», умерла в 92 года
Фото: Стоп-кадр YouTube

Медсестра из США, ставшая символом окончания Второй мировой войны после фото «Поцелуй», умерла в 92 года.

Как сообщили зарубежные СМИ, 8 сентября в американском штате Вирджиния на 93-м году жизни скончалась медсестра Грета Циммер Фридман. Она страдала от пневмонии. Фридман стала известной из-за фото «День победы над Японией на Таймс-сквер» или «Поцелуй».

Фотография Альфреда Эйзенштадта, сделанная в 1945 году, стала символом окончания Второй мировой войны. На знаменитом кадре запечатлен страстный поцелуй умершей Фридман и моряка Джорджа Мендоса.

Известно, что американские медсестра и моряк попали на снимок совершенно случайно и ранее знакомы не были.

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