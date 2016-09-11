Общество
Источник: Р-Спорт
12:00, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Глава ФИДЕ попросит гражданства США лишь в крайнем случае

ФИДЕ опровергла информацию о просьбе главы федерации Илюмжинова предоставить ему гражданство США.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отправил главе США Бараку Обаме письмо, в котором попросил предоставить ему американское гражданство.

Как пишет издание «Р-Спорт» со ссылкой на директора представительства ФИДЕ в России Берика Балгабаева, Кирсан Илюмжинов не просил президента США предоставить ему американское гражданство. Балгабаев пояснил, что президент организации готов рассмотреть данный вариант в случае необходимости защиты своих интересов.

«Информация, что Кирсан Николаевич попросил гражданства США — это передергивание фактов. Он не делал этого, просто он выразил готовность рассмотреть вариант принятия, если это понадобится для защиты его интересов на территории США», — рассказал журналистам Балгабаев.

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