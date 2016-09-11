Движение по ряду улиц Москвы закроют из-за Курбан-байрама

12 сентября автомобильное движение на нескольких улицах Москвы перекроют в связи с празднованием Курбан-байрама.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, проезд автомобилей будет ограничен с 4 до 11 утра.

Ограничение на движение автомобилей будут действовать на улицах, расположенных вблизи московских мечетей. Так, в районе Московской соборной мечети будут перекрыты улицы Дурова (от проспекта Мира до Олимпийского проспекта), Гиляровского (от улицы Трифоновская до Садового кольца), Мещанская (от улицы Дурова до Садового кольца) и Щепкина.

Кроме того, для проезда машин будет закрыта Малая Сухаревская площадь (1 полоса от проспекта Мира до улицы Мещанская), будет отменен правый поворот с улицы Садовая-Сухаревская на улицу Щепкина и съезд с улицы Садовая-Сухаревская на Олимпийский проспект.

Также в этом районе будет ограничено движение автомобилей по переулкам Капельский (от проспекта Мира до улицы Гиляровского), Протопоповский (от улицы Каланчевская до проспекта Мира) и Выползов.

В районе Исторической мечети города Москвы будет перекрыто движение по Большой Татарской улице (от Руновского переулка до Вишняковского переулка), а также переулкам Старый Толмачевский (от Новокузнецкой улицы до Большой Татарской), Климентовский (от Новокузнецкой улицы до Большой Татарской), Малый Татарский и Озерковский. Водители также не смогут проехать по дублеру проспекта Андропова в районе дома 11.

Поблизости от Мемориальной мечети будет в обе стороны перекрыта улица Минская (от улицы Мосфильмовская в сторону Кутузовского проспекта).

Также с 5 до 11 часов утра будет ограничено движение по Южнобутовской улице от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи.

Столичная мэрия просит автомобилистов заранее выбирать пути объезда.