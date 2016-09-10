Общество
Источник: Зарубежные СМИ
16:59, 10 Сентября 2016 Версия для печати

Умение "читать" закрытые книги может помочь в криминалистике

Физики из США научились читать книги, не открывая их.

Американские учёные из Массачусетского технологического института создали устройство, которое позволяет анализировать содержание бумажных книг в закрытом виде, сообщает издание Nature Communications.

В основе инновационной технологии – терагерцевое излучение. Оно стало возможным благодаря достижениям учёных в оптике, микроэлектронике и компьютерных алгоритмах.

Подвергая книги подобному излучению, исследователи могут распознавать их содержание с помощью специального аппаратно-программного комплекса, отсекающего фоновый шум и выдающего только чистый текст.

Данной разработкой уже заинтересовались работники музея Нью-Йорка, в котором хранятся древнейшие экспонаты – книги. С помощью терагерцевого сканера можно будет узнать содержание этих книг, не открывая их.

Однако учёные заявили, что технология пока несовершенна, так как позволяет просматривать не более 20 первых страниц. Между тем, новое изобретение может быть полезно в криминалистике, так как позволит криминалистам просматривать документы-улики, не прикасаясь к ним.

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Худик Ольга

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