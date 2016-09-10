Общество
Источник: Life
14:50, 10 Сентября 2016 Версия для печати

У Android и iOS появился конкурент от разработчиков Nokia

Специалисты из России вместе с экспертами Nokia создали новый смартфон Jolla С.

Новый гаджет работает на системе Sailfish OS, созданием которой занимались российские и финские специалисты. По их словам, новый телефон впоследствии может стать серьёзным конкурентом для Android и iOS, сообщает Life.

Разработчики создали для нового телефона оригинальный внешний вид и достаточно внушительные технические характеристики. В частности, производительность смартфона обеспечивает Qualcomm Snapdragon 212 на четыре ядра. Объём ОЗУ составил два гигабайта, а объём встроенной памяти – 16 гигабайт. Также владелец нового гаджета сможет вставить в него microSD.

Основная камера имеет 8 мегапикселей и автофокус, а лицевая – 2 мегапикселя. Ёмкость аккумулятора достигает 2500 мАч.

Также российский смартфон имеет вполне оригинальный интерфейс, который отличает его от конкурентов. Управление телефоном осуществляется с помощью штриха, что подразумевает использование жестов. К тому же, новый телефон имеет собственный интернет-магазин и браузер, датчик движения и встроенную навигацию.

Однако информацию о том, когда новая модель станет доступна для покупателей, разработчики пока держат в секрете.

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