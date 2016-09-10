Общество
Источник: Facebook Альфреда Коха
13:38, 10 Сентября 2016 Версия для печати

Текст дня: Мы на пороге серьезного обсуждения концепций "ведьм", "сглаза" и "приворота"

Анна Кузнецова
Альфред Кох порассуждал о судьбе российской науки на примере высказываний нового детского омбудсмена о телегонии
Фото: Стоп-кадр YouTube

Альфред Кох порассуждал о судьбе российской науки на примере высказываний нового детского омбудсмена о телегонии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 9 сентября Павла Астахова сняли с поста уполномоченного по правам детей при президенте России. Новым детским омбудсменом стала многодетная мать, глава Ассоциации организаций в защиту детей Анна Кузнецова. Она заявила о том, что будет поддерживать запрет на усыновление детей-сирот из России для иностранцев.

Однако наибольшее внимание СМИ и общественности Кузнецова привлекла своими высказываниями, основанными на неофициальной науке телегонии.

Sobesednik.ru публикует пост российского государственного деятеля Альфреда Коха в Facebook, в котором он рассуждает о том, почему в современной России наука все больше становится похожей на игру знания. Орфография и пунктуация автора сохранены. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора текста.

***

Не успел я еще прийти в себя от г-на Вайно, с его "кодом рынка как голографической свертки времени и пространства", так тут новый детский омбудсмен г-жа Кузнецова ошарашила меня "памятью матки", да не какой-нибудь, а "инофрмационно-волновой".

И вот, что я по этому поводу могу сказать: всякий неуч сразу определяется безответственным использованием наукообразных эпитетов.

Как у г-на Вайно его "свертка пространства и времени" (Боже, какая дичь!) почему-то "голографическая" (?!), так и у г-жи Кузнецовой "память матки" отчего-то "информационно-волновая"...

В связи с этим у меня вопрос: а где можно почитать о волновой теории памяти? И разве нет здесь квантово-волнового дуализма (как во всем остальном тварном мире)? И еще: а какая память может быть еще, кроме "информационной"?

Разумеется, как и в случае с голографией тут мы имеем место с банальным умничаньем, употреблением наукообразного языка и попыткой ввести в публичный оборот как само собой разумеющиеся некие псевдонаучные концепции, которые взяты из дискуссий в очереди к маникюрше.

Мы на пороге серьезного обсуждения концепций "ведьм", "сглаза" и "приворота". Что ж... Когда в стране нет реальной науки, когда настоящая наука превратилась в пошлое администрирование и игру в звания, то интеллектуальным дискурсом завладевают попадьи и поповы дочки, весь научный багаж которых сводится к полосканию святой водой и молитвам за здравие и упокой.

Помяните мое слово: еще мы увидем хождение по полям с мольбами к Илье-пророку о дожде...

***

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