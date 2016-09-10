Общество
Источник: Planet to day
12:52, 10 Сентября 2016 Версия для печати

Российские учёные доказали перманентное перемещение ядра Земли

Томские учёные проанализировали годовой цикл перемещения ядра земли и выяснили, что ядро находится в постоянном движении.

Исследователи из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) смогли проследить особенности перемещения геосферы при помощи особого геофизического регистратора, специально созданного для этих целей, сообщает Planet to day.

В результате новейших наблюдений учёные выяснили, что изменение скорости Земли зависит от смещения ядра. Они пояснили, что планета периодически начитает обращаться вокруг своей оси на доли секунды медленнее или быстрее, из-за чего человеку приходится корректировать время.

Разработанный томскими учёными прибор МГР-01 позволил им с высокой точностью проследить движения ядра Земли.

читайте также:Лечение озоном поможет при незаживающих ранах и даже опухолях
Ученые доказали высокую эффективность озоновой терапии
Озоновая терапия является эффективной альтернативой традиционному лечению, как установили ученые из Индии »

Также по теме
Космос
Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Текст дня: Мы на пороге серьезного обсуждения концепций "ведьм", "сглаза" и "приворота"
13:38, 10 Сентября 2016
Альфред Кох порассуждал о судьбе российской науки на примере высказываний нового детского омбудсмена о телегонии
»
Дух Гурченко тревожит соседей
13:03, 10 Сентября 2016
Российские охотники за привидениями попытались обнаружить призрак Людмилы Гурченко, узнал Sobesednik.ru
»
Эксперт: Шок от нокаута Трояновского – своеобразная вежливость главы IBF
12:28, 10 Сентября 2016
Эксперт по боксу прокомментировал бой Трояновского и Обары и объяснил, почему главу IBF шокировал нокаут во втором раунде
»