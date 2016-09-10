Российские учёные доказали перманентное перемещение ядра Земли

Томские учёные проанализировали годовой цикл перемещения ядра земли и выяснили, что ядро находится в постоянном движении.

Исследователи из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) смогли проследить особенности перемещения геосферы при помощи особого геофизического регистратора, специально созданного для этих целей, сообщает Planet to day.

В результате новейших наблюдений учёные выяснили, что изменение скорости Земли зависит от смещения ядра. Они пояснили, что планета периодически начитает обращаться вокруг своей оси на доли секунды медленнее или быстрее, из-за чего человеку приходится корректировать время.

Разработанный томскими учёными прибор МГР-01 позволил им с высокой точностью проследить движения ядра Земли.