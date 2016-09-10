Путин стал первым пассажиром Московского центрального кольца

10 сентября президент России Владимир Путин прокатился на поезде Московского центрального кольца.

Мэр Москвы Сергей Собянин с главой РЖД Олегом Белозёровым и министром транспорта Максимом Соколовым представили главе государства станцию «Лужники», которая станет пересадочной с Сокольнической линией московского метро, сообщает ТАСС.

После ознакомления со станцией Владимир Путин проехал на одном из поездов до станции «Площадь Гагарина», которая стала пересадочным пунктом со станцией «Ленинский проспект» Калужской линии.

После поездки от одной станции до другой Путин отметил бесшумность новых поездов при достаточно высокой скорости.

Через несколько минут после отъезда Путина станция была открыта для всех пассажиров.