Путин "от души" поздравил с Днем города москвичей и Собянина

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города на Красной площади 10 сентября.

В своей речи Путин назвал Москву одним из красивейших городов мира, а также любимым городом для всех россиян.

«Дорогие москвичи, уважаемый Сергей Семенович. От всей души поздравляю вас с днем города. Москва для всех граждан России — особый, родной, любимый город, — цитирует Путина РИА «Новости». — Такое отношение к Москве понятно и объяснимо, ведь это столица нашей родины, ее многогранное, величавое олицетворение, один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, своим неизменным притяжением и древней священной простотой».

Президент также отметил, что в важные исторические моменты Москва становилась «святыней, защищающей отечество», а сейчас «открывает каждому человеку большие возможности для развития и роста».