После ограбления фельдъегерей под Москвой СКР возбудил дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против шестерых неизвестных, напавших на фельдъегерей под Москвой.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Домодедовском районе Подмосковья неизвестные напали на фельдъегерей.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело. «Главным следственным управлением Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело, — сообщили ТАСС в ведомстве. — Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося».

По версии следствия, шестеро неизвестных напали на автомобиль фельдъегерской службы, где находилось пять человек, отогнали его в поселок Чурилково и распылили газовый баллончик в лицо фельдъегерям. Отмечается, что злоумышленники похитили четыре табельных пистолета, личные вещи и спецпочту.