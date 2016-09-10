Москвичам снова понадобятся зонтики в выходные

10 сентября в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность с кратковременным дождём.

Согласно данным портала «Метеоновости», температура воздуха поднимется не выше 19 градусов тепла. В отдельных районах Москвы ожидается кратковременный дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптиков, в течение дня атмосферное давление может повыситься, но не выйдет за рамки климатической нормы. Для подавляющего большинства людей сегодняшняя погода не вызовет ухудшения самочувствия.