Общество
Источник: РИА «Новости»
15:45, 10 Сентября 2016 Версия для печати

Для ВДВ создали бесшумную ударную машину для "последнего удара"

Минобороны России планируют создать для ВДВ сверхлёгкие ударные машины «Эскадрон».

В ходе подмосковного форума «Армия-2016» военные эксперты заявили, что «Эскадрон» будет способен к десантированию, сообщает РИА «Новости».

«Главное преимущество технических решений сверхлегкой ударной машины "Эскадрон" — это применение новейшей низкотемпературной силовой гибридной установки, позволяющей для совершения "последнего шага" скрытно и бесшумно перемещаться в любых экстремальных условиях», — сообщил эксперт.

По словам эксперта, новая машина может разгоняться до 150 километров в час и имеет массу не более трёх тонн. Он также добавил, что в качестве вооружения планируется устанавливать крупнокалиберный пулемёт «Корд» и четыре противотанковых управляемых ракеты «Корнет».

Худик Ольга

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