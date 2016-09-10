Адвокат Захарченко будет добиваться освобождения полковника МВД

Защита врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко хочет обжаловать его арест.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 10 сентября Пресненский суд арестовал Дмитрия Захарченко на два месяца до 8 ноября.

Журналист Захарченко Юрий Новиков сообщил, что не согласен с решением суда по поводу ареста своего клиента, передаёт РИА «Новости».

«С решением судьи мы не согласны и будем его обжаловать. Мы не видим препятствий, чтобы избрать в отношении Захарченко более мягкую меру пресечения, в том числе под залог», — заключил Новиков.