"Живучих" червей ученый из США назвал в честь Барака Обамы

Дальний родственник Барака Обамы назвал открытый им вид червей-паразитов в честь американского президента.

Как сообщили зарубежные СМИ, в честь Барака Обамы ученый из американского штата Индиана Томас Платт назвал открытый им новый вид червей-паразитов. Плоские черви, получившие название Baracktrema obamai, были найдены в организме пресноводных черепах.

Отмечается, что открывший червей ученый – дальний родственник Обамы. Ранее он уже называл свои открытия в честь близких. Всего Платт открыл более тридцати новых организмов.

Сам ученый объяснил свое решение назвать очередное открытие именно в честь Обамы тем, что Baracktrema obamai «невероятно живучие». Платт добавил, что относится к новому виду червей с «почтением и феноменальным уважением».