Законные способы не идти в армию: что важно знать

Что надо знать, чтобы не забрили в армию вопреки закону, узнал Sobesednik.ru.

Не годен

– Еще при постановке на воинский учет, по достижении призывником 17 лет, ему и его родителям стоит озаботиться вопросом о состоянии здоровья будущего солдата. Нужно собрать копии амбулаторных карт, медицинских документов с диагнозами. Найти в интернете и ознакомиться с текстом Положения о военно-врачебной экспертизе, где есть «Расписание болезней» – перечень всех заболеваний, при которых человек признается негодным к воинской службе, – рассказала «Собеседнику» глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

Если есть какие-то болячки, которые не позволяют служить в армии, стоит оповестить об этом военкомат заранее, за полгода-год до призыва. Типовое заявление есть на сайте Союза комитетов солдатских матерей. В заявлении сошлитесь на пункты Положения о военно-врачебной экспертизе.

– Документы (копии) о проблемах со здоровьем призывника нужно отдать под роспись сотрудникам военкомата для приобщения к личному делу призывника. На призывную комиссию нужно также прийти со всем этим кейсом документов. При наличии заболеваний добросовестные врачи должны выдать заключение о негодности к службе. Если же молодого человека призывают на службу, несмотря ни на что, это решение можно и нужно опротестовать в суде. Армия не санаторий, и солдат с болячками создает проблемы всем – и себе, и сослуживцам, и командирам, – говорит Валентина Мельникова.

Альтернативная служба

– О ней много говорят, но в реальности альтернативно служат человек 800 по всей стране. В основном это кришнаиты и свидетели Иеговы, которые не идут в армию по религиозным причинам, – говорит Валентина Мельникова. – Но право на альтернативную службу есть у всех. Заявить о нем нужно по достижении призывником 17,5 лет, за полгода до призыва, в письменном заявлении в военкомат. Проблем с этим, как правило, не бывает. Рабочие места предоставляет Минтруд, и они всегда есть.

Но нужно помнить, что альтернативщика могут заслать в далекий от дома регион, а сама служба длится в два раза дольше, чем военная. Чаще всего альтернативных призывников направляют на хозработы в психиатрические лечебницы, дома престарелых, пожарную охрану, ЖКХ, на почту, в детдома.

Отец-герой

При рождении ребенка предоставляется отсрочка от службы на 3 года. После рождения второго чада можно с чистой совестью забыть про воинский долг и сосредоточиться на родительском – в армию отца-героя уже не призовут.