Общество
Источник: Интерфакс
17:24, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Третий самолет за день направили США к границам РФ в Черном море

К российским границам на Черном море в третий раз за день приблизился американский самолет.

О приближении к черноморским границам РФ очередного стратегического самолета-разведчика ВВС США RC-135U, предназначенного для выявления и перехвата радиолокационного излучения систем ПВО, сообщил 9 сентября, в пятницу, «Интерфакс» со ссылкой на отслеживающие передвижения военной авиации западные сайты. Известно, что вылетели самолеты с греческой базы на острове Крит Суда-бей.

Зафиксированный случай направления Пентагоном американских самолетов к акватории Черного моря – третий за день: ранее у побережья Крыма были замечены два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon. Данные воздушные суда вылетели с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Сообщается, что на этой неделе ВВС и ВМС США осуществили небывалое количество разведывательных полетов вблизи Черного моря: так, вчера, 8 сентября, сразу четыре воздушных судна подлетали к базам России, в среду, 7 сентября, – три, и 6 сентября – еще два самолета.

Некоторые военные специалисты уверены, что такое большое количество полетов разведки США возле российских берегов связано с начавшимися 5 сентября на юге России стратегическими командно-штабными учениями «Кавказ 2016».

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