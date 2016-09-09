Общество
17:59, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Власти КНДР поздравили народ с успешным ядерным взрывом

9 сентября в Пхеньян прошла 68-я годовщина провозглашения КНДР, в честь которой было устроено ядерное испытание.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, южнокорейский глава государства Пак Кын Хе назвала нарушением ядерные испытания КНДР, произведённые утром 9 сентября.

Согласно данным РИА «Новости», 9 сентября прошло крупнейшее ядерное испытание с мощностью заряда около 30 килотонн. В КНДР были зафиксированы колебания магнитудой около пяти баллов по шкале Рихтера, которые способны привести к серьёзным разрушениям. Колебания ощущали даже жители приграничного с КНДР района российского Приморья.

Однако в Пхеньяне заявили, что ядерное оружие не повлияло на окружающую среду.

По данным Коммерсантъ.ru, выступая на церемонии по случаю годовщины, премьер-министр страны Пак Бон Дю поздравил корейцев с успешным взрывом ядерного оружия.

«Благодаря мудрой политике Корейская народная армия превратилась в несравненные революционные вооруженные силы, а КНДР — в могучую военную державу»,— подчеркнул он.

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