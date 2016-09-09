Преемница Астахова шокировала Интернет фразой о женской матке

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла, что женщины, имевшие нескольких половых партнеров, могут родить слабых детей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин назначил Анну Кузнецову новым уполномоченным по правам ребенка в РФ. Ранее занимавший эту должность Павел Астахов в своем Instagram поздравил Кузнецову с назначением и пожелал ей «божьей помощи» на новом поприще.

После того, как Кузнецова была назначена на пост уполномоченного по правам ребенка, многие вспомнили ее высказывания в бытность членом Совета общественной организации «Благовест». Так, в одном из интервью, опубликованном на портале Medpnz.ru, Кузнецова выступает в качестве психолога по доабортному консультированию. В данной статье преемница Павла Астахова заявляет о том, что женщины, у которых было несколько половых партнеров, якобы склонны к рождению ослабленных детей.

«Основываясь на сравнительно новой науке Телегонии, можно говорить о том, что клетки матки обладают информационно-волновой памятью. Поэтому эти клетки запоминают все, что в них произошло. Допустим, если у женщины было несколько партнеров, то велика вероятность рождения ослабленного ребенка из-за смешения информации», — заявила Кузнецова в интервью интернет-порталу.

Телегония не является официально признанной научной дисциплиной, а представляет собой опровергнутую и устаревшую биологическую концепцию времен XIX века. Ее сторонники считали, что половые отношения с предшествующими, а особенно с самым первым сексуальным партнером, оказывают большое влияние на наследственные признаки потомства женщины, полученного в результате сношений с последующими партнерами. Современная наука не располагает ни одним доказательством в пользу таких взглядов, более того, они абсолютно несовместимы с достижениями генетики.