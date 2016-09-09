Павел Астахов уволился на следующий день после своего юбилея

Павел Астахов ушел с поста уполномоченного по правам детей при президенте РФ по собственному желанию.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Кремле ждали заявления об отставке от уполномоченного по правам детей при президенте РФ Павла Астахова.

На сайте Кремля разместили указ президента России, в котором говорится об увольнении детского омбудсмена Павла Астахова. Астахов уволился по собственному желанию 9 сентября.

Информации о том, кто станет новым детским омбудсменом в России, пока нет. По данным ТАСС, пост Астахова может занять глава исполкома пензенского отделения «Общероссийского народного фронта», глава Ассоциации организаций в защиту детей Анна Кузнецова.

Отмечается, что Астахов ушел в отставку на следующий день после своего пятидесятилетия.