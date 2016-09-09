Олег Ролдугин: Яровая уходит на пенсию

Обозреватель Sobesednik.ru попытался выяснить, за счет чего будет финансироваться пресловутый «пакет Яровой».

Не успели нынешние пенсионеры порадоваться будущей индексации пенсий сразу на 5 тысяч (до большинства, оказывается, просто еще не дошло, что это будет не ежемесячная, а разовая выплата), как повод для тревоги появился у тех, кому до пенсионного возраста еще далеко. Минпромторг предложил поручить выполнение закона Яровой госкорпорации «Ростех». Главе «Ростеха» Чемезову ведь все равно: Сердюкова он уже переварил, переварит и Яровую.

Вот только пакет Яровой надо заполнять какими-то деньгами, а Чемезов не из тех, кто будет работать за грамоту на стене. Кто-то говорит, что затраты на телефонную и интернет-слежку за россиянами потянут на 100 млрд рублей, кто-то называет сумму в 2 трлн. В любом случае деньги немалые, а поскольку Чемезов по возрасту давно пенсионер, вот «Ростех» и решил, видимо, взять эти деньги в пенсионном фонде. Да больше и негде.

Скорее всего речь идет о накопительной части пенсии, львиная доля которой вложена в облигации российских компаний. Теперь ее сложат в пакет Яровой. Там где-то 1,5 трлн, должно хватить.

На этом фоне подозрительно кстати прозвучали слова зампреда правительства Ольги Голодец о том, что накопительную часть пенсии, замороженную с 2014 года, заморозят еще годика на три, а то и вовсе отменят. Правда, ни слова о том, что это народу расплата за Яровую. Подоплека под порывом Голодец вроде бы благородная: в кризис всякие вложения на рынке – рискованная штука и надо заботиться о согражданах, не давая им потерять накопления. Как будто взрослые умные люди сами за себя такие вопросы не могут решить. Но чиновники вообще не любят слишком самостоятельных. Сначала те будут решать судьбу своих денег, меняя УК. Потом, глядишь, задумаются и над своей судьбой, надумав сменить в стране власть. Зачем такие риски! В Кремле всё давным-давно уже выбрали.