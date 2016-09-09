Общество
Источник: ТАСС
10:35, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Напавшие на инкассаторов в СЗАО смогли украсть 1 млн рублей

Пятеро напавших на машину инкассаторов на северо-западе Москвы похитили около одного миллиона рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в СЗАО Москвы группа злоумышленников ограбила инкассаторов. При этом сами инкассаторы путались в показаниях и не могли точно сказать, сколько денег похитили нападавшие.

Как передает ТАСС, напавшие на инкассаторов злоумышленники похитили почти один миллион рублей. Выяснилось, что сначала машина инкассаторов загорелась. Когда сотрудники банка вышли из машины, чтобы спасти деньги от огня, на них напали пять человек.

Сейчас полиции уже удалось установить местоположение машин, на которых скрывались злоумышленники с деньгами. Однако задержать грабителей пока не удалось. Полиция продолжает работать в этом направлении.

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