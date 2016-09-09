Общество
Источник: «Собеседник» №33-2016
00:01, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Михаил Осокин: Лизнуть Путина

Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин попытался разобраться в странных проявлениях любви к нынешнему президенту РФ.

Всем сердцем с президентом: во Владимирской области семья решила переименовать сына в... Путина.

Чиновникам понравилось: имя Путин уже с ними согласовано. Интересно, а если, страшно сказать, в России когда-нибудь будет другой президент – устроят новое переименование?

Блоггеры предсказывают сомнительные ситуации – например, как мама будет кричать этому мальчику: «Путин, вынеси мусор!» Но, видимо, все сомнения победила любовь к президенту – и это сильное чувство публично демонстрируют не только родители мальчика по имени Путин.

Например, в любви к президенту признаются жители разных городов, которые несут к нему в Кремль свои петиции.

Михаил Осокин
Михаил Осокин
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Правда, кто-то в администрации президента упорно отказывается подпускать к нему паломников, и сейчас явно не те времена, как были раньше, когда в Кремле крестьян в лаптях принимал Ленин. Как это у Некрасова: «Наш не любит оборванной черни».

Признания в любви к президенту не раз делали и законодатели, и звучали, например, предложения учредить для Путина новую должность – «Верховный правитель». А некоторые оформляют свою любовь еще более элегантно – у них образ Путина обрастает красивыми легендами. И пожалуй, самая удивительная история появилась не где-нибудь, а в журнале РСПП «Промышленник России».

Эту историю можно назвать «Путин и ослик». В журнале описывалось, как Путин во время паломничества на Афон ехал в монастырь: «Вдруг машину догоняет ослик. Бежит рядом, словно хочет что-то важное сказать... Перегораживает дорогу и только после уговоров удаляется». На обратном пути ослик опять пытался перегородить дорогу – и в статье все это описывалось как знамение свыше, которое смогли расшифровать монахи: «В итоге они появились в Москве с вестью, что именно Путину предстоит стать Объединителем России». Вот это я понимаю умело лизнуть – это не то что просто назвать сына в честь президента.

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