"Идеальная женщина матушка Анна": что известно о новом детском омбудсмене

Sobesednik.ru побеседовал с коллегами новой уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой и изучил ее высказывания.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Павла Астахова от должности детского омбудсмена. Как говорится в пресс-релизе, Путин своим «указом освободил Павла Астахова от должности уполномоченного при Президенте по правам ребенка по собственному желанию».

Новым омбудсменом стала глава исполкома пензенского ОНФ и оператор президентских грантов Анна Кузнецова. На сайте Кремля указано, что ранее Путин провел встречу с будущим уполномоченным по правам ребенка.

Анна Кузнецова — мать шестерых детей. В Кремле ее характеризуют как личность «очень грамотную, скромную и умную». При подборе нового омбудсмена Кремль ориентировался на то, чтобы его образ соответствовал таким деятелям в сфере благотворительности, как Елизавета Глинка или Чулпан Хаматова. Новый омбудсмен не должен повторять ошибок прежнего уполномоченного Павла Астахова, подчеркнул источник в Кремле.

В хвалебной форме отзываются об Анне Кузнецовой и в родной Пензе, где она родилась, жила и работала до сегодняшнего дня.

— Это действительно неординарная личность, — кратко охарактеризовали ее журналисты местного популярного новостного сайта. — Она столько сделала для края, что если мы сейчас начнем перечислять все ее заслуги, боимся, одним часом не обойдемся. Анне Кузнецовой едва за тридцать, но ее детище — благотворительный фонд «Покров» — уже стал явлением в общественной жизни региона. Это сотни спасенных жизней. То, что Путин забрал ее в свою команду, — правильное решение, хотя нам немного жаль, что у нас забирают лучших специалистов.

Соратница по «Покрову» Ирина Деревянкина называет Анну Кузнецову не иначе как «матушка Анна»:

— Жаль, конечно, что она уходит, но надеемся, она не прервет с нами связь.

Волонтеры «Покрова» уверены, что Кузнецова справится с ответственной задачей, которую перед ней поставил Владимир Путин: «Она хоть и хрупкая, не знает, что такое усталость. Никто не знает ответа на вопрос, когда же она отдыхает. Кажется, что эта хрупкая, невысокая женщина всегда на ногах. И хоть бы раз она повысила голос или впала в раздражение. Прекрасно шьет, вкусно готовит. В общем, идеальная женщина!»

Сейчас все телефоны Анны Кузнецовой выключены. Как сообщила ее помощница Наталья Холина, «ей звонят с поздравлениями со всех концов страны. Анна Юрьевна физически не успевает отвечать на все звонки. Но через пару дней она обязательно встретится с журналистами и расскажет о своих планах на посту детского омбудсмена».

А что касается Павла Астахова, то пока неизвестно, чем он будет заниматься в будущем. Перед тем покинуть свой пост, он на своей страничке в Инстаграмме оставил краткое сообщение: «Это очень достойный человек и очень мудрый выбор президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей помощи Божьей на этом сложном поприще!»

Напомним, о грядущей отставке Павла Астахова стало известно в конце июня. К уполномоченному по правам детей за последнее время накопилось много претензий, высказывалось мнение, что последней каплей стало его общение с двумя выжившими в трагедии на карельском Сямозере девочками, у которых он, в частности, спросил: «Ну чего, как вы поплавали?» Эта реплика вызвала в обществе неоднозначную реакцию.

Между тем в Сети уже обсуждают и высказывания нового омбудсмена: как писал Sobesednik.ru, на одном из порталов нашли ее комментарий, в котором она высказывается в пользу телегонии, опровергнутой и устаревшей биологической концепции XIX века, и утверждает, что женщины, имевшие нескольких половых партнеров, рожают слабых детей: «Основываясь на сравнительно новой науке Телегонии, можно говорить о том, что клетки матки обладают информационно-волновой памятью. Поэтому эти клетки запоминают все, что в них произошло. Допустим, если у женщины было несколько партнеров, то велика вероятность рождения ослабленного ребенка из-за смешения информации».