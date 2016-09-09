Общество
Источник: Зарубежные СМИ
08:19, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Главари двух группировок боевиков убиты неизвестными в Сирии

Неопознанный самолет уничтожил лидеров «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джейш аль-Фатх» на северо-западе Сирии.

Как сообщили зарубежные СМИ, в районе сирийской провинции Алеппо были убиты лидеры террористических группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джейш аль-Фатх». Боевиков уничтожил неопознанный самолет.

Сейчас Минобороны США проверяет информацию о возможном уничтожении боевиков, а также уточняет, кому принадлежал самолет, ликвидировавший террористов в Сирии.

По последним данным, боевики могли погибнуть во время встречи между лидерами сирийских повстанцев. Кроме того, могли быть убиты и другие повстанцы.

«Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джейш аль-Фатх» – экстремистские организации, деятельность которых в России запрещена судом.

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