Общество
Источник: Россия 24
18:12, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Детский омбудсмен намерена "максимально эффективно" помочь сиротам

Уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова будет развивать закон «Димы Яковлева».

О намерении развивать закон, запрещающий иностранным семьям усыновлять российских детей-сирот, новая омбудсмен рассказала в эфире канала «Россия 24».

«Конечно, помогать своим детям нужно самим в своей стране. Но вот эти все запретительные, в том числе, меры должны быть обязательно комплексными. То есть они должны сопровождаться мерами поддержки, в том числе, чтобы стимулировать усыновление и детей-инвалидов, и детей с особенностями из детских домов в России. Безусловно, должны быть последовательность, следующие этапы этого закона, этих вот ограничительных мер», – рассказала телеканалу Кузнецова.

Она также подчеркнула, что развитие не подразумевает изменения закона – речь в данном случае будет идти именно о последующих этапах развития.

«У меня очень много людей знакомых, которые хотят усыновить ребенка в России. И очередь сейчас стоит из усыновителей», – добавила новый омбудсмен.

Так называемый «закон Димы Яковлева» действует в России с 1 января 2013 года. После нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ Государственная дума проголосовала за закон, запрещающий усыновление российских детей иностранными гражданами.

Кузнецова прокомментировала и проблему сиротства в целом в России.

«Печальное явление, безусловно, и для России, для страны всегда понятие сироты и помощи сироте было свято. Мы должны сделать это движение максимально эффективным, я думаю, что здесь важно объединение всех ресурсов. Эта работа была серьезной, преемственной, комплексной. Здесь, конечно, и вопрос подготовки кадров, вопрос устройства», – заявила она.

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