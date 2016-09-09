Авария с трубой остановила поставки польского газа украинцам

Экспорт газа на Украину из Польши временно остановлен из-за разгерметизации магистрального газопровода.

Как передает ТАСС, Украина временно прекратила импорт польского природного газа. Причиной стала авария на магистральном газопроводе во Львовской области Украины. По последним данным, произошла разгерметизация газовой трубы диаметром 800 миллиметров.

Сейчас специалисты устанавливают, сколько времени может потребоваться на устранение проблем с трубой во Львовской области. Уже начались восстановительные работы.