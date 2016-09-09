Антон Зарицкий: Избиение пожарных

Обозреватель Sobesednik.ru — о кубанском ноу-хау: нападении на людей, которые приехали спасать твой дом и твою жизнь.

Покойный Борис Немцов нередко, говоря о политической ситуации в России, упоминал «лукашизацию» как приближение к стандартам современной Белоруссии. Избиение волонтеров, приехавших тушить пожары в Краснодарском крае, — не первое, но пока, пожалуй, самое яркое проявление другого явления.

Его, вероятно, можно было бы назвать «чеченизацией» России, если бы нападения на общественных деятелей, журналистов и правозащитников происходили только в Чечне. Однако в дни очередной годовщины теракта в Беслане, который находится не в Чечне, а в Северной Осетии, на журналисток, приехавших освещать траурные мероприятия и акции протеста матерей Беслана, напали неизвестные в одежде с надписью «Антитеррор»: отобрали технику, облили зелёнкой; полиция не вмешивалась.

Давно перестали быть новостью нападения на оппозиционных политиков в регионах, куда те приезжают в рамках предвыборной кампании. Но там действия хулиганов хотя бы замаскированы под «инициативу снизу», вызванную неприязнью к лицам и персонам.

Ночной погром в лагере в Приморско-Ахтарском районе Кубани — это не нападение на пикетчика с плакатом о Путине в центре Москвы (каковые нападения тоже давно перестали кого-то удивлять и даже, кажется, прекратились, потому что заметная доля пикетчиков в конце концов эмигрировала, отчасти даже нелегально, будучи под следствием). Sobesednik.ru не раз писал о деятельности добровольной пожарной охраны, в том числе связанной с Гринпис России. В том числе — о важной роли, которую они играют там, где «недорабатывают» официальные службы пожаротушения: где-то — потому что не хотят портить отчетность, где-то — по другим причинам. Пресса сообщала, что деятельность МЧС вызывала столько нареканий, что даже обсуждалась отставка главы ведомства (пока так, правда, и не состоявшаяся).

Нападение на пожарных в Краснодарском крае потому больше похоже на то, что не раз происходило с журналистами и правозащитниками в Чечне, что здесь, кроме обязательных пожеланий «убираться в Америку», проявлена неприязнь к делам. Не ездите сюда, не смотрите здесь. Не собирайте информацию. Или, как в случае с добровольными пожарными, — не тушите здесь.

Конечно, может быть, что поиски «пятой колонны», антиамериканизм и конспирология достигли такого уровня, что простые селяне самоорганизуются и в ночи обрушиваются с дубинками, ножами и пистолетами на палаточный лагерь, избивают спящих людей, которые перед этим весь день останавливали продвижение огня к их жилищам; правда, это тоже в каком-то смысле диагноз или даже приговор.

Тем не менее поверить в «инициативу на местах» в случае с этим нападением всё-таки трудно. В конце концов, произвол редко бывает тотальным, так что даже те, кто нападал на правозащитников и журналистов в Чечне, может быть, и правда не сталкивались с событиями, факты о которых те собирают и обнародуют. Возможно, они и правда верили, что те клевещут.

Отрицать движущуюся стену огня все-таки труднее, чем какие-то одиночные похищения и нападения. Руководитель противопожарного проекта Гринпис России Григорий Куксин признался: «За всю мою работу с пожарами я такого не видел ни в одном регионе».

Так что, наверное, избиение приехавших бороться с огнем «пендосов» (что в данном случае неправда, но среди волонтеров и впрямь бывают иностранцы, которым больше нечего делать в свободное время, кроме как мешать подъёму далекой России с колен путем тушения в ней природных пожаров) можно считать в каком-то смысле кубанским ноу-хау. А если и когда оно начнет распространяться по стране — назвать кубанизацией. Если, конечно, жителей региона это устраивает.

И если, конечно, они еще не сгорели.