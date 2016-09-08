За сутки в Приморье вернули электричество 23 тыс. человек

После тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае около 2,5 тысячи человек остаются без энергоснабжения.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что президент России Владимир Путин призвал к активному восстановлению Приморья.

В Приморском крае после прохождения тайфуна «Лайонрок» около 2,5 тысяч человек, проживающих в 16 населенных пунктах, остаются без энергоснабжения. Об этом сообщает РИА «Новости» в четверг, 8 сентября, со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«На утро четверга в 16 населенных пунктах Приморья отсутствует электроснабжение в домах 2,24 тысячи человек», – рассказали в экстренных службах. При этом за минувшие сутки специалисты смогли восстановить подачу электроэнергии в 21 населенном пункте, а число людей, которые остались без электричества, сократилось на 22,7 тысячи человек.

Как сообщает источник, сейчас в Приморском крае ликвидируют последствия тайфуна из-за которого в регионе выпала трехмесячная норма осадков. Подтопленными все еще остаются 18 муниципальных районов, во всем регионе действует режим ЧС. Сообщается, что после «Лайонрока» в Приморье пришел мощный тайфун «Немтеун».