Визы для россиян в Лаос отменили на Восточноазиатском саммите

Власти России и Лаоса подписали взаимное соглашение об отмене визовых требований.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Буннянга Ворачита. Как сообщает «Интерфакс» в четверг, 8 сентября, также было подписано соглашение между финансовой службой по финмониторингу и подразделением финразведки по противодействию отмыванию денег Лаоса. Службы договорились о сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным источника, сейчас Дмитрий Медведев находится во Вьентьяне на 11-м Восточноазиатском саммите. Перед подписанием соглашения об отмене виз состоялись переговоры, на которых президент Лаоса поблагодарил российского премьера за визит на саммит. Дмитрий Медведев, в свою очередь, сказал, что не в первый раз приезжает в Лаос и поздравил Ворачита с его недавним избранием на пост президента.