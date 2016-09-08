Ставропольцу грозит 12 лет тюрьмы за кражу 16-летней невесты

Жителя Ставрополья, который на неделю похитил 16-летнюю девушку, могут осудить на 12 лет тюрьмы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту похищение несовершеннолетней девушки. Как сообщает РИА «Новости», 25-летний житель Ставрополья украл девушку, чтобы жениться на ней по национальной традиции. Об этом сообщает СУ СК по Ставропольскому краю в четверг, 8 сентября.

«По данным следствия, утром 21 августа текущего года подозреваемый, с целью последующей женитьбы по национальной традиции, похитил 16-летнюю девушку. Потерпевшую через неделю привезли домой из города Сочи», – сообщает источник

Уголовное дело было возбуждено по статье «Похищение человека», максимальное наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. По делу также была назначена судебно-медицинская экспертиза.